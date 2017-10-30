Альтернатива для Польши: почему выигрывает PiS

Евгений Приходько, журналист (Польша) _ Понедельник, 30 октября 2017, 09:00

Поддержка польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) продолжает расти. Последние опросы показывают, что более 40% граждан Польши поддерживают консерваторов.

Избиратели не спешат бросать камни в сторону PiS, несмотря на громкие скандалы, многотысячные митинги, негативные отзывы из Брюсселя или даже тезисы об угрозе демократии.

Секрет успеха прост – оппозиция. В сегодняшней Польше, в отличие от западных соседей, не существует никакой альтернативы правящей партии.

Platforma Obywatelska или Nowoczesna в своей беспомощности могут посоревноваться с украинским оппозиционным лагерем времен раннего президентства Виктора Януковича.

"Гражданская платформа", критикуя на протяжении всей избирательной кампании программу "500+" (государственная помощь на второго, третьего и последующих детей в семье в размере 500 злотых), после выборов не нашла ничего лучшего, как расширить программу PiS до помощи на первого ребенка.

Более того, неолибералы из "Новочесной" пошли тем же путем, предложив свою социальную программу. Рышард Петру вместо существующей "500+" представил избирателям "Активную семью 3000+". Работающие родители получат начиная от первого ребенка и на каждого последующего 3000 злотых в виде льготных отчислений.

Это все выглядит смешным не только для сторонников партии Ярослава Качиньского, но и для потенциальных избирателей оппозиции.

Еще лучший пример растерянности идеологических противников "Права и справедливости" – протесты.

Начиная с победы PiS на выборах, по Польше прокатился с десяток митингов и протестов. Они собирали сотни, тысячи, десятки тысяч неравнодушных поляков.

В Украине некоторые медиа даже сравнивали польские реалии с Майданом.

Но где сегодня этот Майдан и чем он закончился? Вопрос скорее риторический.

Оппозиционные партии совершенно не знают, что делать с народным гневом. Более того, они ничего не могут предложить тому "наихудшему сорту" поляков, которые выходят на демонстрации.

Насколько в Польше сегодня нет альтернативы, можно наблюдать на примере молодых врачей. Уже третью неделю, день за днем, все польские СМИ рассказывают о протесте интернов, которые требуют от правительства улучшения условий труда и изменений в медицинском секторе.

Уже было голодание, встречи с премьер-министром Беатой Шидло, предложенные изменения в проект бюджета на следующий год – все это для среднестатистического гражданина скучно, но тем не менее, может подорвать веру в "добрые перемены" от правящей партии.

Поэтому в PiS нашли хорошую стратегию – из всех претензий они сделали акцент на требованиях врачей о повышении зарплаты. Следствием всего этого стало то, что сторонники PiS начали негативно воспринимать даже это недовольство вполне реальной профессиональной группы. Ведь выглядит несправедливо, когда человек с опытом будет получать меньше вчерашнего выпускника медицинского университета.

На этом фоне оппозиция говорит о расходах правительства и администрации президента на собственное содержание и ВВП. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что акцент правящей партии будет иметь большее влияние на общество, чем абстрактные разговоры об экономических показателях.

В итоге врачам-интернам может не остаться ничего другого, кроме как согласиться на предложения правящей партии. Альтернативы нет.

Показательно, что 21 октября состоялся конгресс партии "Гражданская платформа". Касался он прежде выборов в местные органы власти, которые пройдут в следующем году. До выборов осталось меньше года, однако конкретного ответа на ключевой вопрос – за счет чего можно одолеть "Право и справедливость" – до сих пор нет.

Остается недостаточно ясным, на какую поддержку рассчитывают в оппозиционных партиях, когда они не могут дать никакой альтернативы существующему положению дел.

В то же время именно в этом состоит ответ на вопрос, почему PiS, несмотря на международную критику и внутренний конфликт между консерваторами и умеренными, остается столь желанной на политической сцене Польши.

Автор: Евгений Приходько,

журналист, Польша

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