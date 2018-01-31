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Китайский вызов для союзников США: как изменился баланс сил в Тихом океане

Зигфрид Книттель, журналист _ Среда, 31 января 2018, 16:08
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Фото: scmp.com

Президент США Дональд Трамп уже разрушил существовавший на протяжении десятилетий баланс сил в Азии и Тихоокеанском регионе.

 

Возникший вакуум пытается использовать Китай, стремящийся стать самой влиятельной силой в Азии. Для этого Пекин оказывает поддержку всем азиатским странам в развитии их экономики и продвигая свободную торговлю во всем мире. 

Другое последствие - впервые за десятилетия Япония оказалась в совершенно новой для себя ситуации. В прошлом Япония всегда находилась под защитой США. За это время она выросла во вторую по величине экономику мира и могла позволить себе держаться преимущественно в стороне от больших глобальных конфликтов.

Однако национал-консерваторы правящей Либерально-демократической партии Японии всегда мечтали о лидирующей политической роли Японии в Азии.

И вот теперь Япония может и даже вынуждена выйти из тени США. При этом она сталкивается со все более экономически сильным Китаем.

В течение многих лет японские фирмы в Индонезии, Малайзии и Таиланде находятся в состоянии острого соперничества со своими китайскими конкурентами за проекты по строительству высокоскоростных железных дорог. При этом китайские фирмы пользуются поддержкой своего государства. 

Япония в рамках соглашения о свободной торговле также пытается политически связать между собой страны-члены Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Но отличие от китайского подхода заключается в системе ценностей, положенных в его основу.

Система ценностей Китая авторитарна, а государственные предприятия часто прибегают к демпинговым ценам для вытеснения своих иностранных конкурентов. Преимущество Китая заключается в его неисчерпаемых финансовых ресурсах. Многим азиатским странам трудно устоять против предложений Китая по расширению их слаборазвитой инфраструктуры.

Такая стратегия приносит и политические дивиденды. Например, проекты по строительству железных дорог в Индонезии и Малайзии, в случае с которыми Китаю удалось выиграть конкуренцию с Японией, привели к тому, что руководство Индонезии и Малайзии заняло сдержанную позицию в территориальном споре в Южно-Китайском море.

В прошлом году Китай стал инициатором проекта развития под названием "Один пояс – один путь", в который в течение последующих лет планирует инвестировать $4 трлн.

Этот план – нечто большее, нежели проект по развитию транспортных путей: таким образом Китай стремится развить инфраструктуру азиатских государств до Африки и Европы. Он старается утвердить свою экономическую модель, свои промышленные стандарты, сделав тем самым страны, принимающие участие в проекте, политически зависимыми.

Япония не поспевает за этими темпами. 

Население Японии составляет лишь десятую часть по сравнению с Китаем, а старение нации зашло еще дальше. Поэтому Япония на последующие годы планирует инвестиции в Юго-Восточной Азии лишь в размере около $100 млрд.

Реанимация Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TТП) без США, подписание которого запланировано в Чили на март этого года, воспринимается на этом фоне как попытка противодействия амбициям Китая на исключительное лидерство в регионе.

Тем не менее в Токио пришли к выводу, что с экономической политикой государства с будущим экономическим потенциалом №1 в Азии придется смириться. В связи с выходом США из Договора о ТТП, а также сомнениями относительно дальнейших активностей в Азии были извлечены уроки и принято решение об усилении экономического сотрудничества с Китаем, в том числе в участии в проектах "Шелкового пути".

В политическом и экономическом отношении большое значение для Японии имеет также сотрудничество с Индией. У обеих стран есть территориальные конфликты с Китаем: у Индии – в Гималаях, у Японии – в Южно-Китайском море, где она ведет спор с Китаем за острова Сенкаку.

Это сблизило Токио и Дели в вопросах политики и экономики. Так, Япония стала главным партнером по реализации проектов строительства индийских высокоскоростных железных дорог – тем более что Китай намерен построить железнодорожную ветку в направлении Пакистана через провинцию Кашмир, на которую претендует Индия.

Второй приоритет новой политики Японии - более тесное военное сотрудничества с Австралией. 

При этом в самой Австралии побаиваются слишком тесного сближения с Японией, однако готовность идти навстречу Токио растет - в том числе из-за опасений ввиду растущей агрессивной позиции Китая.

В последнее время Пекин пытается влиять на австралийскую политику, в частности, путем пожертвований австралийским парламентариям или оказания помощи в развитии инфраструктуры в небольших островных государствах Океании.

Этот пример показывает: Китай стремится к гегемонии в Азии, в первую очередь - посредством экономической мощи.

И этот курс стал серьезным вызовом для Японии и ее союзников. 

 

Автор: Зигфрид Книттель,

независимый журналист, с 2011 года живет в Японии

Статья впервые размещена на сайте IPG и публикуется с разрешения правообладателя, с редакционными сокращениями

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