Курс на защиту: каких изменений ждать в отношениях с Польшей

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 15 марта 2018, 11:20

Фото: forum-ekonomiczne.pl

Каких изменений стоит ожидать в отношениях Украины и Польши?

Ответ на этот вопрос следует искать на форуме "Европа-Украина", который проходит в городе Жешув. Форум, который должен подкреплять статус Польши как "адвоката Украины" в ЕС, в настоящее время превращается в площадку, где стороны высказывают оскорбления в адрес друг друга.

В прошлом году форум едва не пробойкотировали польские чиновники. В ответ на запрет въезда в Украину мэру города Перемышль Варшава угрожала проигнорировать форум. К слову, тогда этот ультиматум достиг цели: накануне мероприятия Киев вычеркнул мэра из "черных списков". Впрочем, за год отношения Украины и Польши еще больше ухудшились.

Сейчас они - в самой низкой точке за последние десятилетия.

Громкий конфликт с захоронениями, новые запреты на въезд (теперь для украинских чиновников) и наконец - внесение изменений в закон о польском Институте национальной памяти...

Встречи в Жешуве должны были показать, чего в дальнейшем ожидать от польских властей - усиления конфликта или попытки "перемирия". Официальная программа показала: речь идет о последнем.

В частности, организаторы отказались от обсуждения исторической политики (не потому ли, что главные спикеры по этой теме от Украины уже стали невъездными?), отдав предпочтение экономике и вопросам безопасности. Точнее, об истории все же вспоминали, но не для поиска выхода из кризиса, а лишь для того, чтобы констатировать: конфликт есть, а путей его решения - нет.

Более того, от представителей польской власти звучало мнение, что корнем нынешнего кризиса в отношениях между государствами стала... популярная до недавнего времени формула украинско-польского примирения "прощаем и просим прощения".

"Между нашими странами есть сложные и нерешенные исторические вопросы. Однако это отнюдь не означает, что эти вопросы не надо поднимать. Наоборот - политика замалчивания этих проблем, идущая из 1990-х, и привела к нынешней ситуации", - считает маршал Сейма Польши Марек Кухциньский.

Важная деталь: если в прошлом году в Жешуве было мало представителей официальной Варшавы, то на нынешнем форуме стало значительно меньше украинских участников. В неофициальных разговорах организаторы признают: из-за кризиса в отношениях с Польшей многие украинские политики отказались от участия в форуме.

Официальная Варшава хотя и видит изменение отношения к себе со стороны украинцев, но объясняет это их неблагодарностью.

"Удивляет, что не только украинское общество, но и украинская власть не замечает того, что Польша была и остается европейским адвокатом Украины. Нас никто не просил этого делать, но мы всегда были активными, защищая интересы Украины. Однако складывается впечатление, что наши усилия не замечают в Украине", - отметил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квичиньский.

Подводя итог, можно утверждать: форум продемонстрировал, что в ближайшее время не стоит ожидать улучшений в диалоге с соседом.

Более того, не исключено, что отношения с Варшавой могут ухудшиться в сфере, которую пока характеризуют как пример успешного сотрудничества. Речь идет о двусторонней торговле.

Пока дела здесь идут хорошо. "Нас радует рост нашего товарооборота с Украиной. Более того, в последний год мы имеем наибольшие темпы роста торговли именно с Украиной", - отмечает Ежи Квичиньский.

Однако уже сейчас можно увидеть, что стремительный рост украинского экспорта, в первую очередь пищевого, всерьез беспокоит польский бизнес.

Как следствие, во время презентации украинско-польской торговой палаты ее вице-президент Эльжбета Бодьо заявила,

что польский аграрный бизнес обеспокоен отрицательным сальдо в торговле с Украиной.

По ее словам, польские компании уже начали поднимать вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.

Может быть, это заявление и стало главным на Жешувском форуме.

Возможна ли в 2018 году "торговая война" с Польшей? Форум в Жешуве показал, что вероятность такого сценария не стоит исключать.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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