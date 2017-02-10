Глава ГМС: Из-за безвиза будет всплеск спроса на паспорта, но это – не проблема

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 10 февраля 2017, 09:42

Фото УНИАН

С главой Государственной миграционной службы (ГМС) Максимом Соколюком мы беседовали еще до того, как появилась информация об ориентировочной дате начала работы безвиза.

Впрочем, уже тогда ожидания главного миграционщика были схожими. Соколюк рассказал о неизвестных до сих пор признаках того, что подготовка к безвизу действительно стартовала – к примеру, о запуске новых маршрутов и об идее сделать выход из аэропорта Ужгорода напрямую в Словакию.

Об этом, о готовности ГМС "пережить" рост спроса на загранпаспорта, а также о прописке в новых документах, об упреках к городским властям и о справках для виз в Украину – в интервью Максима Соколюка для "Европейской правды".





"Есть не только впечатление, но и уверенность: безвиз близко"

– Что слышно в правительстве, когда у нас будет безвиз?

– Не могу сказать точно, когда он будет, и наверное, никто не может. А в правительстве ожидания совпадают с теми, что звучат официально (по версии МИД, безвизовый режиме начнет действовать в первой половине лета. – ЕП).

Но я ориентируюсь также на важные маркеры, которые говорят, что в этот раз ведется реальная подготовка к началу поездок без виз.

Мы – я имею в виду, конечно, не миграционную службу, а Украину – запустили поезд Киев-Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс по запуску маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачево – в Будапешт, из Ужгорода – в Кошице.

Более того, сейчас есть разные идеи, как задействовать аэропорт в Ужгороде. Этот аэропорт расположен прямо на границе. Сейчас он не работает.

И обсуждается идея – на самом деле очень классная – сделать аэропорт с выходом на два государства.

То есть два выхода из терминала, в одну сторону – Словакия, в другую – Украина. Даже если это и не будет реализовано – сам факт обсуждения говорит о многом.

И это еще не все маркеры. Есть то, что касается непосредственно ГМС. Евросоюз поддержал большой миграционный проект, стоимостью свыше 27 млн евро. Он включает поставку оборудования, обучение, приведение процедур к европейским стандартам. По другому проекту 150 работников ГМС полетят в ЕС, будут учиться.

А еще активизируются авиаперевозки, WizzAir опять начинает чаще летать, Ryanair почти наверняка зайдет, как минимум во Львов.

Все это создает впечатление и даже уверенность, что безвиз очень близко.

– Безвизовый режим будет действовать только для тех, у кого есть биометрические загранпаспорта. Хватит ли мощностей, чтобы выдать паспорта всем желающим?

– Благодаря тому, что безвизовый диалог растянулся во времени, на руках у людей уже есть 2,6 млн биометрических паспортов. Большая часть тех, кто часто ездит и будет ездить в ЕС – они уже с паспортами. Понятно, что все равно будет какой-то всплеск активности, но ведь и у нас еще есть время.

Исходим из того, что технически безвизовый режим заработает летом? Тогда у нас есть февраль, март, апрель, май, июнь.

А за 5 месяцев мы еще миллион паспортов выпустим.

Причем сейчас выпускается только биометрия. Норму закона, согласно которой выдавались также небиометрические паспорта, отменили.

– Где у системы "узкое горлышко" – на этапе производства паспортов или в отделениях ГМС, при приеме документов?

– Узкого горлышка нет ни там, ни там.

Я не могу отвечать за полиграфкомбинат, но сейчас они выполняют все заказы, и у них есть планы по покупке дополнительного оборудования, которое позволит отгружать до 5 млн документов в год. Так что здесь я не ожидаю проблем.

Со стороны ГМС тоже есть расширение. Если раньше чуть больше 200 подразделений оформляли биометрические паспорта, то скоро заработает уже порядка 600. Плюс к оформлению паспортов подключились ЦНАПы (Центры предоставления административных услуг). Их уже одиннадцать работает, в ближайшие месяцы добавится еще 5–10. Ну и вдобавок к этому – "Паспортные сервисы" нашего госпредприятия.

Итого сейчас мы в месяц принимаем 170-200 тысяч заявок на загранпаспорта. Пусть будет всплеск на 50%, до 250-300 тысяч. Это – не проблема.

– Тем не менее, уже сейчас в электронной очереди на оформление паспорта в Киеве далеко не всегда есть места.

– Здесь все просто – система специально сделана так, чтобы через интернет нельзя было забронировать больше 30% мест в очереди на оформление паспортов.

Так что даже если в интернете нет мест, то они есть в отделении ГМС – по предварительной регистрации в терминале или в порядке живой очереди "сегодня на сегодня". А еще – ЦНАПы, которых нет в нашей электронной очереди.

Поэтому электронная очередь на сайте – не показатель.

Даже если на сайте нет мест – это не означает, что у нас заняты все мощности.

– Звучала идея, чтобы заявитель, подавая на паспорт, сам вводил данные через интернет. Планируется ли ввести такую систему?

– Более того, эта система уже готова и сейчас проходит ее тестирование. Если человек будет заранее вводить все персональные данные, это ускорит работу оператора ГМС и мы сможем принимать больше заявок.

Были разговоры о защищенности персональных данных, которые вводит человек. Поэтому нашли такой путь – данные, которые человек ввел на сайте, вообще не будут отправляться через интернет. Будет QR-код, который нужно взять на подачу документов.

Эта система может заработать уже в марте-апреле.

А если человек уже есть у нас в базе, то есть получал загранпаспорт после 1 января 2015 года или оформлял ID-карту, то ему вообще не нужно ничего делать, все данные мы возьмем из системы.





"Мы уже написали КГГА письмо:

скажите, когда у вас будут выдавать паспорта?"

– Насколько ЦНАПы изменили ситуацию?

– По-разному. Пока что в Украине не так много ЦНАПов, готовых выдавать загранпаспорта – всего 11. Хотелось бы больше, но это не в нашей компетенции.

Первый открылся на Волыни, с января начал уже оформлять загранпаспорта, и ситуация очень изменилась.

Во Львове есть 4-5 таких ЦНАПов, это вообще отлично.

– Почему же от отдельных активистов звучит, мол, ГМС не дает ЦНАПам развиваться?

– Это отголоски старых мифов.

Просто долгое время никто не верил, что мы отдадим ЦНАПам часть потока людей из наших отделений.

– Почему тогда ЦНАПов, где можно получить загранпаспорт, так мало?

– Эх, не люблю в политику влезать... Но на самом деле – было бы желание.

У нас желание есть! И мы всегда и во всем помогаем ЦНАПам запустить услугу оформления паспортов. Местные власти выделили деньги, купили оборудование через ProZorro, установили каналы связи, а дальше мы готовы! Получение от нас логинов, паролей и подписание договоров занимает обычно 3-4 дня.

Пока что у нас есть Луцк, Львов, Кременчуг, Мариуполь, Одесса, скоро ждем Винницу.

– А что же Киев?

– В Киеве загранпаспорта и ID пока выдает только один ЦНАП, на Дарнице. Вообще инициатива о подключении должна исходить от местной власти, но тут уже мы сами написали КГГА письмо: скажите, когда будут остальные 10 ЦНАПов, которые у вас уже есть, но паспорта до сих пор не выдают? Когда вы поставите туда оборудование, сколько будет рабочих станций?

Меня же это не просто так интересует. Мне нужно планировать загрузку по Киеву.

У нас в Киеве 5-6 миллионов человек, включая людей из пригорода, которые ездят в столицу на работу. Большая часть из них – это формально не киевляне, то есть они не зарегистрированы в Киеве. Но оформлять загранпаспорта они идут именно здесь, поскольку место подачи документов не привязано к регистрации.

Я понимаю, что они должны рассчитывать деньги, но мы тоже должны планировать загрузку, штат. К тому же мы только за 2015-16 года принесли в местные бюджеты суммарно более 500 млн грн, ведь раньше админуслуги и госпошлина, а сейчас – стоимость админуслуги за получение документов идет в местный бюджет.

Так что это все зависит в большей степени от местной власти.

И, кстати, приведу другой пример, позитивный

Неделю назад на нас вышел маленький поселок в Днепропетровской области на 2800 жителей. Там местный глава сделал ЦНАП, купил оборудование, протянул канал связи и уже подписал договор, в ближайшие дни мы ждем письмо-запрос на получение доступа.

Это не Киев, не Одесса, там нет миллионов.

Но глава сказал: "Я хочу, чтобы нашим жителям ID и загранпаспорта выдавали у меня".

Возможно, он рассчитывает, что кто-то к нему из других сел будет приезжать оформлять паспорт, что у него увеличится бюджет, я этого не знаю – я и не видел его никогда. Но я вижу, что он хочет обеспечить сервис своим людям. Вот это отношение – показательное. Побольше бы таких примеров...

– То есть, по сути, все претензии к...

– Это не претензии.

– Нет, не ваши. Я о нас, о гражданах говорю. Мы, если что, должны идти к местной власти и требовать от них?

– Вот у меня такой хороший пример есть, по Тернопольской области. В Тернополе ЦНАП есть, но там не оказывают услуги по оформлению загранпаспортов и ID.

Но там появились активисты, которые очень хотят запустить этот сервис. И они пошли не только к местной власти, но и к нам. Уточнили, какая у нас была переписка с Тернополем, что им нужно сделать, что купить, сколько это стоит.

Мы им все объяснили: одно рабочее место, по опыту прошлых закупок, вам обойдется приблизительно в такую-то сумму, а если будет 3-4, то можно удешевить за счет разделения оформления и выдачи. И теперь эти активисты ведут диалог с властью.





"Мы хотим сделать открытым реестр места проживания людей"

– Один из поводов для возмущения людей – то, что в новых документах, ID-картах, не указана прописка. И приходится в дополнение к красивой пластиковой карточке носить справку на А4.

– Можно носить, а можно и не носить. Так же, как многие с собой носят паспорт, а к нему – бумажку с ИНН, хотя в обычной жизни эта бумажка не нужна, она нужна только если идти в банк либо к нотариусу.

Теперь носить ИНН в принципе не нужно, на ID-карте он выгравирован и записан на чип. А со справкой о прописке – придется подождать некоторое время, пока идет переходный период.

На самом деле она и сейчас не нужна, но я так понимаю, что по старинке кое-где еще просят ксерокопию прописки.

Окей, когда-нибудь до всех дойдет, что нет смысла ее требовать.

– Но как быть в реальной ситуации: прихожу я в поликлинику взять больничный, а мне главврач говорит: прописку покажи. А на ID-карте нет прописки!

– Во-первых, мое личное мнение, что оказание медицинских услуг не должно быть привязано к месту проживания. Соцуслуги ведь оказываются не адресу прописки, а человеку.

Другой вопрос, как поликлиника узнает, есть ли это право у конкретного гражданина и кто за него заплатит.

У нас в этой связи есть два направления: всем органам исполнительной власти, которым нужно узнавать место проживания человека и которые имеют на это право, мы будем давать доступ в реестр. Поликлиникам и другим учреждениям, действующим на деньги местных советов, для которых важна регистрация места проживания, нужно получить доступ в реестр территориальной общины.

А вот в те организации, которые не имеют права на такой доступ, но которым нужно увидеть адрес регистрации, люди пока что будут носить справки, если, конечно, в этой организации нет ридера для чтения паспорта, как, например, практически во всех банках. На самом деле информацию на чипе можно прочитать с помощью обычного современного смартфона – нужно только, чтобы он поддерживал технологию NFC.

Неудобства временные – мы рассчитываем, что проблема подтверждения места регистрации уйдет в течение 1-2 лет.

– А что изменится через год-два?

– Мы обсуждаем как вариант – так же, как в некоторых странах, например в Грузии, сделать открытым реестр места проживания.

Это не означает, что любой сможет войти на сайт, набрать "Иванов Иван Иванович" и посмотреть, где тот проживает. Для этого нужно ввести валидные данные ID-карты гражданина Иванова. То есть если человек пришел с новым ID, то можно ввести номер и некоторую другую информацию с карточки и проверить его актуальное место проживания.

– Почему не писать эту информацию на карточке?

– Потому что место проживания – информация изменяемая, и она может меняться очень быстро. Какой смысл каждый раз карточку обновлять? Ведь платит за это гражданин!

Должна быть одна цельная система, в которой учитывается место проживания, куда человеку счета присылать и так далее. Сегодня это Львов, завтра – Киев, послезавтра – Одесса. Пока что эта информация пишется и в чип, и в базу данных. Но точкой, где она хранится, должна быть именно система, а не карточка. Карточку ведь тоже можно потерять, получить новую, а в системе должно быть постоянное актуальное место проживания.

И, к счастью, мы сняли вопрос по семейному статусу. Для подтверждения, что у меня есть жена, мне нужен не паспорт со штампом, а соответствующий реестр и свидетельство о браке.





"Пока не было ни одного случая подделки ID-карт"

– На своей странице в Facebook вы ведете эдакую "рубрику", где регулярно появляются новости о задержании сотрудников ГМС за взятки. За что конкретно миграционщики чаще всего берут деньги?

– Есть два типа. Первый – за то, чтобы ускорить оформление документов, второй – чтобы выдать липовый документ, на который заявитель не имеет права. Первые случаи я вообще не могу понять, ведь законодательно предусмотрено право на ускоренное оформление документов. Так зачем же за это взятку давать? Разве что если на местах людей подталкивают к этому.

Бороться с этой проблемой помогают ЦНАПы. Ведь тут достаточно очередь ликвидировать – и пропадет стимул кому-либо "подмазывать". То же касается скорости – например, в ближайшее время

мы планируем ввести официальную услугу "загранпаспорт за три дня".

Что касается заведомого обмана, когда документ оформляют не тому человеку, когда не там оформляют – тут мы, ну и соответствующие спецслужбы, технически работаем над выявлением таких случаев.

И хочу отметить, что до сегодняшнего дня не было ни одного такого случая по ID-картам. Большая часть таких случаев касается старых паспортов-книжечек. Но эти книжечки больше печататься не будут, мы исчерпываем их запасы и уже скоро они оформляться не будут.

– Есть и другие коррупциогенные документы в ведении ГМС. Например, приглашение для иностранца, которое обязательно для выдачи визы в Украину гражданам тех стран, кому мы не отменили визы.

– К сожалению, правительственный комитет не поддержал предложение о том, чтобы данную функцию передали нотариусам. Эту идею предлагал МИД. Мы ее поддержали и даже не заказывали новые бланки приглашений, рассчитывая, что с нас эту функцию снимут.

Но эта идея, к сожалению, не прошла. И теперь нам, похоже, нужно будет их допечатывать.

– Я не понимаю, почему вообще есть эта практика обязательных заверенных приглашений. Мы делаем поездку в Украину невероятно сложной задачей.

– Это нужно, чтобы установить того, кто отвечает за иностранца.

Европейцев мы принимаем безо всяких виз и приглашений, а из стран миграционного риска мы принимаем только по визам. И если речь не идет о туристической визе, то должно быть приглашение.

Должен быть кто-то, кто несет ответственность за конкретного человека – то ли физлицо, то ли юрлицо. Иначе – пригласили какого-нибудь студента, он въехал в страну и пропал. В итоге, когда его находят, его надо депортировать. Но за какие средства?

А если есть приглашение и есть ответственность, то приглашающее лицо обязано заплатить штраф.

– В ЕС никто не несет за меня ответственность, когда я приезжаю по краткосрочной визе.

– Есть идея ввести страховку, создать страховой пул для рисковой миграции. В этом случае страховая, собирающая платежи, при необходимости оплачивает расходы на отправку мигранта назад, за пределы Украины. Но это пока только идея, которая обсуждается.

Замечу, что ГМС лишь выдает приглашения, выполняет требования законодательства. Визами как таковыми и визовой политикой занимается МИД. Задача миграционной службы – контролировать соблюдение миграционных правил. И на самом деле, приглашения существуют во всех европейских странах, возможно, там процедуры менее обременительны – мы готовы их пересматривать.

Интервью взял Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"