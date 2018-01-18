Посол Украины: в Чехии есть серьезные опасения по поводу влияния РФ на внутреннюю политику

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 18 января 2018, 13:31

Результаты парламентских выборов в Чехии породили опасения, что Прага войдет в острую конфронтацию с Брюсселем и может пополнить список европейских "друзей Кремля". Такой риск усиливается возможностью переизбрания на второй срок действующего президента Милоша Земана.

Впрочем, есть большая вероятность противоположного сценария – поражение дружественного к РФ президента может дополнительно усилить поддержку Украины со стороны Чехии. Тем более, что к этому побуждают и нынешнее состояние экономических связей, и постепенное разрушение стереотипов.

О вызовах и возможностях чешско-украинских отношений ЕвроПравда поговорила с послом Украины в Чехии Евгением Перебийносом.

– В Чехии уже прошел первый тур президентских выборов. Что он означает для Украины?

– Пока результаты выборов подтверждают прогнозы чешских социологов. Президент Земан получил чуть меньше, чем ожидалось, однако это выходит за рамки погрешности.

Борьба еще не окончена. У конкурента Земана есть высокие шансы на победу, но вряд ли можно рассчитывать, что все избиратели, голосовавшие за кандидатов, которые впоследствии поддержали Драгоша, снова придут на участки и проголосуют именно за него.

– Иржи Драгош – более дружественно настроенный к Украине политик, чем Земан. Однако возможно ли рассчитывать на изменение курса Чехии в случае его победы?

– Не стоит забывать о другом – каким будет правительство. Ведь ситуация с ним до сих пор нестабильна (16 января парламент проголосовал за вотум недоверия правительству. – Ред.).

Впрочем, уверен, что в случае победы Иржи Драгоша можно ожидать более проевропейского курса правительства и, видимо, также и более проукраинского.

– А как вы оцениваете по состоянию на сегодняшний день правительственный курс в отношении Украины?

– Прежде всего, нынешнее правительство работает лишь чуть больше месяца, и на этот месяц пришлись праздника. Поэтому особых возможностей для озвучивания своей позиции у него не было.

Важно, что новое правительство придерживается по крайней мере не менее четкой и жесткой позиции по поводу российской оккупации в Украине, российской агрессии в отношении Украины, чем предыдущее. Так что позиция Чехии по ключевым для нас вопросам не изменилась.





"Чехия давно выбрана российской пропагандой

как один из форпостов в Центральной Европе"

– Считается, что Чехия – это страна, где российская пропаганда достаточно успешна. Насколько это так?

– Сложно сказать, по каким причинам, но Чехия давно выбрана российской пропагандой как один из форпостов в Центральной Европе.

Видимо, недаром российское посольство в Праге по количеству сотрудников и представителей различных российских спецслужб является одним из крупнейших в мире.

Конечно, здесь очень сильно пророссийское лобби. Однако в Чехии сейчас работает много неправительственных организаций, которые занимаются темой российской пропаганды, а при Министерстве внутренних дел создан Центр противодействия терроризму и гибридным угрозам. Здесь есть серьезные опасения по поводу влияния РФ на внутреннюю политику и, в частности, на ход президентских выборов.

– Чехия была первой страной, где произошла попытка открыть так называемое "представительство ДНР", что могло стать прецедентом для других стран...

– Это действительно не случайность, ведь в Чехии исторически существуют определенные пророссийские сантименты.

Недаром же, наверное, в Чехии уже 25 лет в парламенте стабильно заседает коммунистическая партия, чего нет ни в одной другой стране Центральной Европы, а коммунистическая партия здесь всегда была связана именно с пророссийскими настроениями.

Но надо отдать должное чешскому МИД, который нашел возможность противостоять таким попыткам именно демократическими инструментами – через обращение в суд.

Летом этот центр был ликвидирован, хотя сейчас еще продолжается процедура апелляции.

– Недавно появилась информация о привлечении к ответственности граждан Чехии, воюющих на стороне террористов на Донбассе. Это единичный случай или системный? Ведь в некоторых странах правительства отказываются это замечать...

– В Чехии правительство это замечает. Более того, мы достаточно тесно сотрудничаем по линии правоохранительных органов, происходит обмен информацией о таких гражданах.

Пока обвинение было выдвинуто одному из чешских граждан, воевавших на стороне России в Донбассе.

Дело еще не дошло до суда, поскольку есть проблемы с доказательной базой. Кроме того, чешское законодательство запрещает участвовать в боевых действиях в воинских подразделениях других государств. Впрочем, если речь идет о незаконных формированиях на территории оккупированной части Донбасса, то чешские правоохранители вынуждены применять другие статьи, поскольку государственными эти формирования назвать нельзя.

Сейчас уже есть предложения по внесению изменений в законодательство и расширение толкования этой нормы и на незаконные формирования. Но пока расследования идут по статьям о поддержке террористической деятельности или участии в подготовке террористических актов.

– Сколько сейчас открытых дел и сколько в принципе, по вашей оценке, граждан Чехии воюет или воевало на Донбассе?

– Что касается доказанных дел, то я могу сказать об одном. Но, насколько мне известно, чешские правоохранительные органы расследуют более 10 таких дел.

Что же касается количества чешских граждан, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, то думаю, что их может быть около 20.

Возможно, обвинений предъявлено еще не так много, но дела расследуются, и в случае, если будет собрано достаточное количество доказательств, обвинения будут выдвинуты.

С министром промышленности и торговли Чехии Томашем Гинером

– Возвращаясь к новому чешскому правительству... Вы говорили, что в принципе ориентация фактически не изменилась, то есть оно остается не менее дружественным к Украине. В чем это проявляется?

– Прошлый год был достаточно продуктивным с точки зрения нашего экономического сотрудничества. В частности, наш экспорт вырос на 25%.

Чехия очень заинтересована в продолжении экономического сотрудничества с Украиной. Есть сферы, в которых мы видим значительные перспективы. Это и энергетика, например, участие Чехии, чешских компаний в достройке реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, и участие в модернизации электросетей и их интеграции в европейские, в модернизации наших газотранспортных сетей.

Кроме того, у нас есть интересы в закупке некоторых видов военной техники в Чехии.

Кстати, Чехия – одна из немногих стран, которые сняли все ограничения на возможную продажу оружия и военной техники Украине.

– Но всегда есть риск, что Россия способна предложить больше, чем Украина. В конце концов, Чехия – в числе тех стран, которые больше всего страдают от российских пищевых контрсанкций.

– Это не совсем так, хотя такая информация часто вбрасывается в общество. На самом деле вред от российских санкций есть, но если посмотреть в цифровом выражении, то он минимален.

Падение, связанное с санкциями, составляет менее 1%. Больший вред товарообороту с РФ нанесло падение стоимости рубля – многим чешским предприятиям стало невыгодно поставлять продукцию в Россию.

На сегодня Чешская Республика является той страной, которая четко стоит на позициях солидарности и общей позиции ЕС в вопросе антироссийских санкций. И премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был среди тех лидеров, которые в декабре на саммите ЕС единодушно поддержали продление антироссийских санкций еще на полгода.

– Но с другой стороны, президент Земан во время визита в Москву и Сочи заявил, что с ним прибыли 130 чешских бизнесменов подписывать контракты.

– Действительно, интерес к сотрудничеству с Россией среди чешского бизнеса достаточно высок. Но нужно сказать и то, что Чехия очень четко придерживается санкционного режима.

То есть все те контракты, которые кто-то заключал или намеревается заключать с Россией, проходят через соответствующие структуры чешского правительства и анализируются на предмет того, не нарушают ли они санкции.

Было несколько случаев, когда потенциальные контракты, которые нарушали санкционное законодательство, приостанавливались чешским правительством.





"Немало украинских граждан, которые легко получают

разрешения на работу в Польше, потом оказываются в Чехии"

– Может ли повлиять на курс Чехии конфликт с Брюсселем по вопросу приема мигрантов?

– Я не вижу здесь прямой связи. Действительно, нынешнее чешское правительство очень четко выступает против квот на распределение мигрантов и за формирование Евросоюзом других подходов к миграционной политике – вложение средств в предупреждение миграции.

Но несмотря на это, нынешнее чешское правительство даже более четко, чем предыдущее, выступает за более активное привлечение украинской рабочей силы в чешскую экономику.

С одной стороны, правительство выступает против мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а с другой – готово делать конкретные шаги для того, чтобы упрощать трудоустройство украинцев, поскольку Чехия традиционно имеет чрезвычайно положительную историю привлечения украинской рабочей силы.

– Возможно ли повторение польского кейса? То есть пока Польша – единственная страна, где украинцы могут работать без дополнительных разрешений, только при наличии биометрического паспорта?

– Не думаю. Хотя чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины, однако процедура трудоустройства украинцев чрезвычайно сложна. И в некоторых случаях процесс длится 5-6 месяцев.

Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу из Украины, они призывают упростить эту систему.

В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3500 до 7000 в год.

– Не так и много...

– Да, речь не идет о тех масштабах, которые сегодня есть в Польше, где выдаются сотни тысяч разрешений.

Кстати, это очень усложняет работу и нам, потому что многие украинские граждане, которые легко получают разрешения на работу в Польше, затем оказываются в Чехии. А работать здесь с польскими разрешениями – незаконно.

Поэтому граждане, которые ведутся на такие предложения со стороны некоторых недобросовестных посредников и работодателей, потом часто получают запрет на пребывание в Чехии из-за незаконного трудоустройства и депортацию.

– Сколько наших граждан депортировали таким образом?

– За прошлый год речь идет чуть более чем о тысяче человек. Это преимущественно так называемая мягкая депортация. То есть их не хватают и не вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии.

– Без права въезда в ЕС?

– Да, без права въезда в ЕС. В зависимости от обстоятельств нарушения – от года до трех.

Поэтому ситуация, которая сегодня есть в Польше, Чехии не грозит, хотя у некоторых чешских политиков тоже иногда проскакивает такая риторика, которую мы нередко слышим в Польше: "Вот, мол, смотрите, зачем нам мигранты с Востока, мы здесь уже принимаем украинцев".

– Возможно ли увеличение этой квоты?

– Судя по тому, что декларирует новое правительство, увеличение этой квоты возможно. Сейчас в правительстве декларируется, что чешской экономике нужны 200 тысяч рабочих рук.

Фактически, в чешском обществе есть консенсус, что именно украинцы являются наиболее комфортными для них людьми, которые с точки зрения адаптации к местным условиям, возможности быстрого изучения языка, а также того, что это очень трудолюбивые люди, могли бы заполнить эти рабочие места.

С другой стороны, когда речь заходит об этом в разговорах со мной, я подчеркиваю, что мы не намерены искусственно стимулировать этот процесс, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались в Украине и работали на нашу экономику. Поэтому я призываю чешских предпринимателей не пытаться вывозить украинских граждан на работу сюда, а наоборот, открывать предприятия в Украине и платить им ту же зарплату в Украине.

Кроме того, если уж чешское правительство хочет получить больше украинских работников здесь, в Чехии, то необходимо сделать более прозрачным процесс трудоустройства. Мы, как посольство, будем внимательно следить за тем, чтобы права наших граждан полностью соблюдались, чтобы они получали надлежащие социальные гарантии и такую ​​же зарплату, как и граждане Чехии.





"Чешские стереотипы об украинцах

уже изменились после Революции достоинства"

– Еще одна тема, которая в прошлом году возникла в отношениях между Украиной и Чехией – перезахоронение выдающихся украинцев или спасение их могил. Как обстоят с этим дела сейчас?

– После того, что год назад произошло с могилой Александра Олеся, мы поняли, что должны взять ситуацию под контроль.

В течение года была активизирована работа Общества охраны украинских памятников в Чехии, в частности, по созданию реестра украинских захоронений.

Также мы начали процесс адопции тех могил выдающихся украинцев, которые сейчас находятся без опеки, то есть у которых нет владельцев, поскольку в Чехии у каждой могилы должен быть владелец.

Если могила без владельца, она может быть выставлена ​​на продажу.

Во избежание этого мы вместе с украинскими организациями и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел в прошлом году начали этот процесс, было адоптировано уже несколько могил выдающихся украинцев.

– А сколько это стоит?

– Это стоит 7500 крон на 10 лет. На разных кладбищах по-разному, но мы сейчас говорим прежде всего об Ольшанском кладбище в Праге, на котором похоронено больше всего выдающихся украинцев. И только после того, как могила адоптирована, мы можем ее ремонтировать.

– Сколько всего таких могил?

– Сегодня речь идет где-то о 15 могилах выдающихся украинцев, которые открыты для адопции. Есть договоренность, что это будет или украинское посольство, или украинские организации, которые смогут эти могилы адаптировать, чтобы иметь гарантию того, что в ближайшие 10 лет с ними ничего не случится.

– Еще одна проблема – украинцы часто становятся героями чешских фильмов или сериалов, но, как правило, это негативные персонажи, что формирует соответствующее восприятие у зрителей. Как с этим можно бороться?

– Есть стереотипы, и они вызваны тем, что в сознании чехов за последние 30 лет украинцы – это те, кто работает на неквалифицированной работе: либо на строительстве, либо уборщицами. И этот образ, к сожалению, прочно укоренился в сознании обычного чеха.

А с другой стороны, здесь есть немало украинцев, которых можно назвать успешными, потому что они работают как ученые, врачи, художники, певцы, менеджеры...

Я, например, хотел бы реализовать такой проект: издать журнал об украинцах, которые достигли успеха в Чехии и внесли вклад в чешскую науку, культуру, бизнес. Мне кажется, что такие проекты могли бы понемногу ломать существующие стереотипы.

И, кстати, эти стереотипы уже изменились после Революции достоинства. То, как украинцы вышли на защиту своего европейского выбора и демократии, немного открыло глаза чехам и в значительной степени вдохновляет многих чешских общественных деятелей.

– То есть украинский пример в чешском дискурсе является положительным?

– Да. Несмотря на то, что определенная часть чешского общества находится под влиянием российской пропаганды, мне кажется, что подавляющее большинство чехов нас поддерживает. Мы это почувствовали после антиукраинских заявлений президента Земана, когда получили сотни писем с извинениями и поддержкой.

– Это были письма от политиков?

– И от многих политиков, и от простых граждан. Если мы говорим о политиках, то после тех заявлений чешского президента даже была специальная резолюция чешского сената с осуждением этих высказываний и с поддержкой Украины.

То есть солидарность чешского общества, чешского политикума, общественности мы ощущаем очень сильно. Это вдохновляет меня в работе и убеждает в том, что поддержка Чехией Украины продолжится.

Интервью взял Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"