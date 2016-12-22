Окончательное решение по украинскому безвизу ЕС примет весной – Климкин

Четверг, 22 декабря 2016, 11:27

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует, что ЕС примет окончательное решение по безвизу для украинцев весной следующего года.

Об этом глава украинского МИД заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что с точностью до недели не может сказать, когда будет решение по безвизу для украинцев в следующем году.

"Моя версия, что это несколько месяцев, плюс-минус неделя. Честно, не могу сказать, но то, что это будет в течение ближайших месяцев, это могу сказать... Уверен, что решение будет у нас весной", – отметил он.

Такой срок принятия окончательного решения Климкин объяснил, в частности, тем, что в процессе отмены виз для украинцев Европарламент в феврале еще раз будет голосовать за механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами.

"Сейчас, по моим последним данным... в Европейском парламенте этот механизм (приостановление. – Ред.) будет проголосован в феврале, потом, соответственно, будет решение Европейского совета, затем оно будет опубликовано, то есть действительно, это дело нескольких месяцев", – подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины напомнил, что Европейская комиссия и Европарламент и все государства-члены ЕС признали, что Украина выполнила все критерии, необходимые для отмены виз.

"Как только будет механизм реагирования, соответственно, они проголосуют безвиз для Украины", – добавил Климкин.

Напомним, 15 декабря Европарламент проголосовал за законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

В тот же день Европейский парламент обнародовал новую индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины – 3 апреля, которую позже убрали с сайта Европарламента.

Как известно, в ЕС вопрос предоставления безвизового режима для Украины и Грузии привязали к запуску так называемого механизма приостановления.

Стоит добавить, что датой индикативного голосования за безвизовый режим для граждан Грузии и в дальнейшем остается 2 февраля.

Подробнее о том, когда Украина может получить безвизовый режим с ЕС, читайте в статье на ЕвроПравде: #когдабезвиз: внутренние документы ЕС по отмене виз для Украины и Грузии.