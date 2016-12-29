Лидер КНДР казнил более 100 чиновников с момента прихода к власти

Четверг, 29 декабря 2016, 09:29

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек с момента прихода к власти в 2011 году, среди них – 140 старших офицеров в правительстве страны, военных и членов правящей Рабочей партии КНДР.

Об этом говорится в докладе аналитического центра Южной Кореи "Институт стратегии национальной безопасности", передает CNN.

В докладе говорится о том, как лидер Северной Кореи использует казни, чтобы укрепить свою власть в стране.

"Среди казненных - около 140 старших офицеров в правительстве страны, военных и членов правящей Рабочей партии КНДР", - сообщает CNN со ссылкой на доклад.

Старший аналитик по вопросам обороны "Рэнд Корпорейшн" Брюс Беннетт рассказал изданию, что Ким продемонстрировал "экстремальный" уровень жестокости и беспощадности с 2011 года.

"Например, за пять лет лидерства в Северной Корее он зачищал пост министра обороны пять раз, в то время как его отец менял министров обороны только три раза за 17 лет... и два раза только потому, что они умирали от старости", - сказал аналитик.

Напомним, 9 сентября Северная Корея заявила, что провела вторые за год и пятые в целом ядерные испытания, а после этого министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея готова в любое время провести дополнительные испытания ядерного оружия.

Также власти Северной Кореи потребовали от США признать КНДР ядерной державой.

Как известно, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел новые санкции против Северной Кореи, призванные сократить ежегодные доходы страны от экспорта более чем на четверть в ответ на ядерные испытания Пхеньяна в сентябре.