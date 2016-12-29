Путин заявил о подписании перемирия в Сирии

Президент России сообщил, что стороны сирийского конфликта подписали заявление о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня, несколько часов назад, произошло событие... для приближения которого много работали", – сообщил Путин.
По словам президент РФ, стороны подписали три документа.
"Первый документ – между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики.
Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня.
И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", – цитирует агентство слова Путина на встрече с главами МИД и Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что Сирия будет разделена на неофициальные зоны регионального влияния, а Башар аль-Асад будет оставаться президентом по крайней мере несколько лет.
Напомним, по информации турецких СМИ, Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, и предлагают прекратить боевые действия с 29 декабря.
Сообщалось, что действие договоренности охватит все районы, где идут бои между военными оппозиции и силами режима президента Сирии Башара Асада.