Полиция запретила предновогодние митинги ультраправых в Кельне

Пятница, 30 декабря 2016, 08:18

Полиция немецкого города Кельн запретил митинги, которые накануне Нового года планировали провести в городе ультраправые партии AfD ("Альтернатива для Германии") и Национально-демократической партии партию Германии (NPD).

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Соответствующее решение по иску полиции принял местный административный суд.

Сообщается, что руководитель полиции Матиас Юрген решил обратиться в суд с тем, чтобы запретить митинги ультраправых из соображений безопасности.

"Учитывая последнее нападение на берлинской рождественская ярмарка и события в Кельне год назад, общественный интерес относительно запрета митинга преобладали право на свободу собраний, NPD должна пойти на уступки в данном конкретном случае", – говорится в сообщении.

Относительно отложенного митинга AfD в котором планировалось участие от 10 до 15 участников, президент полиции призвал "проверять всех потенциальных участников митинга среди прохожих".

Напомним, что в ночь на 1 января 2016 года в центре Кельна, возле главного вокзала и вблизи Кельнского собора, группы мужчин, чья внешность, как отмечает полиция, может указывать на их "арабское или північноафриканське" происхождения, нападали на женщин и грабили их.

Учитывая потенциальную опасность повторения подобных инцидентов полиция в этом году решила привлечь для охраны правопорядка 1500 сотрудников.