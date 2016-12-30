В Турции парламентская комиссия одобрила увеличение полномочий президента

Пятница, 30 декабря 2016, 17:15

В Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Об этом сообщает Turkish Minute.

"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", - говорится в сообщении.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.

Президент будет назначать вице-президентов и министров.

С конституционными поправками, утвержденными в пятницу, президент будет иметь право распускать парламент.

Президент также будет иметь право объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.

Ранее сообщалось, что Турция проведет референдум по изменению конституции весной 2017 года.