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В Турции парламентская комиссия одобрила увеличение полномочий президента

Пятница, 30 декабря 2016, 17:15
Версия для печати Комментарии

В Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Об этом сообщает Turkish Minute.

"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", - говорится в сообщении.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти. 

Президент будет назначать вице-президентов и министров.

С конституционными поправками, утвержденными в пятницу, президент будет иметь право распускать парламент.

Президент также будет иметь право объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.

Ранее сообщалось, что Турция проведет референдум по изменению конституции весной 2017 года.

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