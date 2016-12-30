В Турции парламентская комиссия одобрила увеличение полномочий президента

В Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.
Об этом сообщает Turkish Minute.
"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", - говорится в сообщении.
Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.
Президент будет назначать вице-президентов и министров.
С конституционными поправками, утвержденными в пятницу, президент будет иметь право распускать парламент.
Президент также будет иметь право объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.
Ранее сообщалось, что Турция проведет референдум по изменению конституции весной 2017 года.