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В Чехии из-за угрозы взрыва экстренно приземлился польский самолет

Суббота, 31 декабря 2016, 09:36
Версия для печати Комментарии

Польский пассажирский самолет авиакомпании Enter Air совершил экстренную посадку в пражском аэропорту Вацлава Гавела из-за угрозы взрыва на борту.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Полиции уже удалось обезвредить подозреваемого. По словам министра внутренних дел Чехии, инцидент не был попыткой совершить террористический акт.

"Этот самолет направлялся не в Чешскую республику. В настоящее время вон находится в аэропорту Стара Ружине. До окончания расследования мы не будем предоставлять больше никакой информации", - сказал министр.

По предварительным данным, самолет направлялся из Лас-Пальмаса в Варшаву, на борту находились 162 пассажира и шесть членов экипажа. Пилот запросил разрешение на экстренную посадку.

На борту были по большей части путешественников из Польши. Задержаный подозреваемый также является поляком. Министр заявил, что мужчина был пьян и отказался говорить, нашли ли у него какие-то взрывоопасные вещества.

Все пассажиры были эвакуированы с самолета и прошли через паспортный контроль, чтобы была установлена их личность.

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