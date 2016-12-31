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Два взрыва прогремели на рынке в Багдаде: 18 погибших, 38 раненых

Суббота, 31 декабря 2016, 09:47
Версия для печати Комментарии
Две бомбы взорвались в районе рынка в центре Багдада в субботу, погибли по меньшей мере 18 человек, дестяки людей получили ранения.
Об этом сообщает AFP.
Взрыв произошел возле магазинов в районе Аль-Синек, сообщил полковник полиции, добавив, что по крайней мере 38 человек были ранены.
В районе, где произошел теракт, расположены оптовые рынки и, как правило, улицы переполнены покупателями и фургонами с товарами.
Пока еще никто не взял на себя ответственность за теракт, который стал самым крупным в иракской столице с середины октября, но ранее почти все подобные взрывы совершила джихадстская группировка "Исламское государство".
Багдад был в состоянии повышенной готовности с 17 октября, когда в Ираке началась масштабная военная операция по возврату Мосулу.
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