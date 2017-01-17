В Северной Ирландии досрочные парламентские выборы пройдут 2 марта

Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир 16 января объявил о роспуске североирландского правительства и проведения досрочных выборов 2 марта.
Об этом сообщает The Guardian.
Отметим, выборы в Ассамблею Северной Ирландии - уже вторые за последние 10 месяцев.
Секретарь Северной Ирландии был вынужден объявить о выборах в понедельник, когда стало понятно, что Демократическая юнионистская партия и республиканская партия "Шинн Фейн" не смогут вместе сохранить распределение власти в регионе.
Парламент будет работать до 26 января, после чего будет распущен.
Сообщается, что партия "Шинн Фейн" отказалась делегировать своего представителя на должность первого заместителя министра в правительстве Северной Ирландии после отставки Мартина Макгиннесса.
Данное решение экс-заместитель первого министра Северной Ирландии принял из-за нежелания работать в правительстве, глава которого Арлин Фостер не пошла в отставку после дела о нецелевом использовании средств при реализации одной из программ.