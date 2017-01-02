Высланные из США дипломаты прибыли в Москву

Понедельник, 02 января 2017, 10:58

Самолет с сотрудниками российских дипучреждений, высланными из США, приземлился в Москве в ночь на понедельник.

Об этом сообщает ТАСС.

Группа сотрудников посольства России в Вашингтоне, что покидали страну по требованию американских властей, вылетела накануне вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, к санкционного списка попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию со стороны России американских дипломатов в Москве.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Путину так же выслать из России 35 американских дипломатов, а также запретить представителям американской дипмиссии пользоваться дачей в Серебряном бору и составом на одной из улиц Москвы.

Однако Путин заявил, что Россия не будет посылать американских дипломатов.