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Среди приоритетов на 2017 год Могерини выделила Украину

Понедельник, 02 января 2017, 12:54
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Одним из приоритетов на 2017 год для Высокого представителя ЕС по внешней политики и безопасности Федерики Могерини будет продолжение усилий ради реформ в Украине и сотрудничество с Восточным партнерством.

Об этом говорится в перечне целей и приоритетов главы европейской дипломатии на год, который начался, размещенном на ее сайте.

Отмечается, что прошлый год был годом "постоянной работы ради поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС. В первую очередь в Украине, где были осуществлены значительные совместные усилия по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, усилия, прилагаемые с целью полной реализации Минских договоренностей и прекращения конфликта на востоке страны.

"С Украиной и Грузией мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима", - напомнила Могерини

Она отметила, что ЕС сотрудничает со всеми странами Восточного партнерства.

"Мы делаем это в полном соответствии с историей, приоритетами и политическим выбором каждой страны и общества. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-либо - наоборот, оно является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества" - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.

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