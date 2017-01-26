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Немецкий суд признал правомерным увольнение солдата-расиста

Четверг, 26 января 2017, 08:43
Версия для печати Комментарии

В среду, 25 января, административный суд Дюссельдорфа признал правомерным увольнение со службы солдата-контрактника, который позволял себе расистские высказывания в адрес сослуживцев.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что бывший военнослужащий пытался обжаловать досрочный разрыв контракта.

"Он был уволен из бундесвера еще в 2013 году после того, как трижды допускал дисциплинарные нарушения правоэкстремистской характера", – говорится в сообщении.

Так, уволенный военный неоднократно называл некоторых своих сослуживцев евреями, пытаясь этим их обидеть, кроме того, бывший военный позволял себе недопустимые высказывания в отношении темнокожего.

Более того, во время одного из занятий он составил свастику из хомутов для обвязки кабелей. Этот инцидент стал последним, ведь после него командование решило досрочно расторгнуть контракт с этим военным.

Следовательно, решение админсуда бывший военнослужащий теперь может обжаловать в высшем административном суде федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

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