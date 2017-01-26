ЕСПЧ рассматривает 3619 жалоб против Киева в связи с украинско-российским конфликтом

Четверг, 26 января 2017, 11:25

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находится 3619 дел по жалобам, поданным гражданами и юридическими лицами против Украины из-за последствий украинско-российского конфликта.

Об этом сообщил в четверг президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"В Суде (по состоянию на начало года) находится 3619 дел по конфликту", - заявил он, отвечая на вопрос ЕП.

"Речь идет об индивидуальных делах, я не включаю в данный список межгосударственные жалобы", - подчеркнул Раймонди.

Примечательно, что против России в Страсбург подается значительно меньше жалоб. "Среди жалоб против России около 2% касается Донбасса и Крыма", - заявил Раймонди. Исходя из количества жалоб против РФ, речь идет примерно о 160 жалобах граждан и компаний против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.