Посольство в Польше присоединилось к флешмобу в поддержку военных

Четверг, 26 января 2017, 20:54

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Посольство Украины в Польше присоединилось к флешмобу #22PushUpChallenge на поддержку военных с посттравматическим синдромом.

Соответствующее видео размещено на странице посольства в Facebook.

"Посольство Украины в Польше присоединяется к #22PushUpChallenge — флешмоба в поддержку военных с посттравматическим синдромом", - говорится в комментарии посольства.

Флешмоб #22PushUpChallenge стартовал в США и состоит в том, чтобы 22 дня отжиматься по 22 раза. Он имел целью привлечь внимание к самоубийствам среди ветеранов.