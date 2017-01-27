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В Германии назначен новый глава МИД

Пятница, 27 января 2017, 12:54
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Экс-министр экономики ФРГ и лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль официально вступил в должность министра иностранных дел Германии.

Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

Сегодня, 27 января, уже экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально передал полномочия министра иностранных дел Зигмару Габриэлю.

Отметим, что в 1999-2003 годах Габриэль был премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, с 2005 по 2009 – федеральным министром Защиты окружающей среды и ядерной безопасности.

Уже с 2005 года он становится депутатом немецкого Бундестага. Впоследствии, с 2009 года - главой одной из двух самых влиятельных политических партий ФРГ - СДПГ.

В 2013 году в новом правительстве Ангелы Меркель Габриэль занял пост вице-канцлера и министра экономики и энергетики.

Отметим, что Зигмар Габриэль свой первый визит на посту министра МИД совершит в Франции 28 января.

Ранее сообщалось, что Зигмар Габриэль не будет бороться за пост канцлера и оставит пост лидера Социал-демократической партии (СДПГ).

Напомним, лидеры партий, входящих в правящую коалицию Германии, официально представили Франка Вальтера Штайнмайера в качестве своего кандидата на пост президента.

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