В Германии назначен новый глава МИД

Экс-министр экономики ФРГ и лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль официально вступил в должность министра иностранных дел Германии.
Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.
Сегодня, 27 января, уже экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально передал полномочия министра иностранных дел Зигмару Габриэлю.
Отметим, что в 1999-2003 годах Габриэль был премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, с 2005 по 2009 – федеральным министром Защиты окружающей среды и ядерной безопасности.
Уже с 2005 года он становится депутатом немецкого Бундестага. Впоследствии, с 2009 года - главой одной из двух самых влиятельных политических партий ФРГ - СДПГ.
В 2013 году в новом правительстве Ангелы Меркель Габриэль занял пост вице-канцлера и министра экономики и энергетики.
Отметим, что Зигмар Габриэль свой первый визит на посту министра МИД совершит в Франции 28 января.
Ранее сообщалось, что Зигмар Габриэль не будет бороться за пост канцлера и оставит пост лидера Социал-демократической партии (СДПГ).
Напомним, лидеры партий, входящих в правящую коалицию Германии, официально представили Франка Вальтера Штайнмайера в качестве своего кандидата на пост президента.