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Выборы президента Франции: продолжаются "праймериз" левых

Воскресенье, 29 января 2017, 14:39
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В воскресенье 29 января сторонники левых в решающем туре "праймериз" выбирают кандидата в президенты Франции между Бенуа Амоном и Мануэлем Вальсом.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отметим, несмотря на то, что в лагере Амона, бывшего министра образования, не сомневаются в окончательной победе, опросы свидетельствуют о равенстве кандидатов.

Издание напоминает, что по результатам последних дебатов, французы признали убедительнее Амона.

Добавим, издание Le Monde отмечает рост явки избирателей по состоянию на обед воскресенья.

Так, по информации издания, уже проголосовали более чем 567 000 на 75% избирательных участков, тогда как на прошлой неделе (в первом туре "праймериз" – ред.) на это же время проголосовало 400 000 избирателей на 63% избирательных участков.

Как известно, ранее президент Франции Франсуа Олланд отказался от участия в выборах.

Вальса называли фаворитом среди левых политических сил, однако,в первом туре "праймериз" с незначительным преимуществом победил Бенуа Амон.

Лидерами президентской гонки считают "республиканца" Франсуа Фийона и Марин Ле Пен из "Национального фронта", которая не скрывает пророссийские взгляды.

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