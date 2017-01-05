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В Берлине задержали друга террориста Амри, который напал на рождественскую ярмарку

Четверг, 05 января 2017, 09:48
Версия для печати Комментарии

Тунисец Билель А., хороший знакомый террориста Аниса Амри, который совершил нападение на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря прошлого года, задержан полицией.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Следствию известно, что Билель А. накануне теракта 19 декабря ужинал вместе с Амри в одном из берлинских ресторанов.

По информации издания, 26-летний тунисец был классифицирован органами безопасности Германии как "нарушитель спокойствия.

Федеральная прокуратура расследует его причастность к теракту, в результате которого погибли 12 человек. Проверка должна установить, предоставил задержанный Билель А. какую помощь Амри в организации теракта. Впрочем, как сообщили в прокуратуре, пока нет оснований для того, чтобы выдавать ордер на арест друга Амри.

Сейчас известно, что Билель А. является давним знакомым Амри. Они вместе попали в Германию из Италии. Билель А., так же как и Амри,быстро попал под влияние радикальных салафитов.

Полиция разыскивала Билеля А. точно так же как и Амри, все это время он скрывался в Берлине и Лейпциге. Сейчас установлено, что Билель А. якобы хотел отправиться в Сирию и имел при себе огнестрельное оружие.

Прокуратура Берлина собирается выдвинуть Билелю А. обвинения в терроризме.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту полиция разыскивала гражданина Туниса.

Подозреваемого Аниса Амри был убит в пригороде итальянского города Милан в пятницу, 23 декабря.

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