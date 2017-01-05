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В Турции двум военным присудили пожизненное заключение за участие в перевороте

Четверг, 05 января 2017, 17:00
Версия для печати Комментарии

За причастность к попытке военного переворота 15 июля 2016 года суд турецкой провинции Эрзурум присудил пожизненный срок двум военным.

Об этом сообщает The Daily Sabah.

Сообщается, что бывшего полковника и майора следствие связывает с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Следствие установило, что двое ныне осужденных военных должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в том случае, если бы июльская попытка переворота была удачной.

Издание отмечает, что этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.

"Суд приговорил полковника Мурата Колчака и майора Мурата Йылмаза до пожизненного заключения", – говорится в сообщении.

Добавим, следствие установило, что осужденные военные пользовались мобильным приложением Bylock, которым пользовались другие члены организации Гюлена.

Стоит добавить, что Эрзурум является родным городом Гюлена, который проживает в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, недавно в суде Стамбула начались первые слушания по делу в отношении 29 офицеров полиции, задержанных за причастность к попытке переворота в июле этого года.

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