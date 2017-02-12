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В Германии в воскресенье выберут нового президента

Воскресенье, 12 февраля 2017, 09:41
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В воскресенье, 12 февраля, в Германии будут выбирать нового федерального президента. Из пяти кандидатов широкую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нового президента Германии изберет Федеральное собрание в составе 1260 человек. Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых командируют в Берлин парламенты федеральных земель.

Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье примут участие и представители партий, не представленных в Бундестаге. При этом выборщиками от земель не обязательно должны быть сами региональные политики.

Как ожидается, в 12 часов Федеральное собрание откроет председатель Бундестага Норберт Ламмерт. После первого тура голосования, который, по предварительным оценкам, продлится около двух часов, состоится подсчет голосов.

Если один из кандидатов получит по меньшей мере 631 голос, то выборы на этом закончатся.

Вполне вероятно, что так и произойдет, ведь бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и один из самых популярных политиков Германии, - очевидный фаворит.

61-летнего Штайнмайера поддерживает не только его Социал-демократическая партия Германии, нго и Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Таким образом Штайнмайер может рассчитывать на то, что одни только члены Федерального собрания от СДПГ и ХДС/ХСС обеспечат ему комфортную большинство голосов, ведь эти три партии вместе имеют более 900 голосов в Федеральном собрании.

Кроме того, за Штайнмайера может проголосовать большинство из 147 членов Федерального собрания от Зеленых. В "Свободной демократической партии" тоже объявили, что поддержат Штайнмайера.

Альтернативой Штайнмайеру выступают еще четверо кандидатов. Левая партия выдвинула своего кандидата в президенты - кельнского ученого, который изучает проблемы бедности, Кристофа Буттервеге. Баварская партия "Свободные избиратели" предложила популярного юриста, актера и телеведущего Александра Гольда. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" выдвинула своего кандидата - вице-председателя партии 75-летнего Альбрехта Глазера.

И последней, накануне, уже почти перед самыми выборами, Партия пиратов объявила, что направляет на выборы Энгельберта Зоннеборна, отца сатирика Мартина Зоннеборна.

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