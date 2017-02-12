ЕС призывает КНДР прекратить испытания баллистических ракет

Воскресенье, 12 февраля 2017, 16:48

Евросоюз призывает Северную Корею прекратить испытания баллистических ракет и вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

"Сегодня Корейская народно-демократична республика (КНДР) запустила баллистическую ракету, что является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 принятую в ноябре 2016 года", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что неоднократное пренебрежение КНДР своими международными обязательствами является провокационным и неприемлемым.

"КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию баллистических ракет. Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейшего усиления напряженности и восстановить реальный и содержательный диалог с международным сообществом", - отмечается в заявлении.

Сообщается также, что высокий представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини в ближайшие дни обсудит с министрами иностранных дел международных партнеров дальнейшие меры реагирования.

Северная Корея 12 февраля запустила баллистическую ракету с полигона на северо-западе страны. По данным министерства обороны Южной Кореи, ракета упала в Японское море между Корейским полуостровом и Японией, преодолев расстояние примерно в 500 километров.

Стратегическое командование США сообщило, что КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия, а не интерконтинентальную ракету, как ранее угрожал Пхеньян.