Фарерские острова проведут референдум относительно новой конституции

Воскресенье, 12 февраля 2017, 17:28

Фарерские острова проведут референдум в 2018 году относительно новой конституции, которая даст автономной территории право на самоопределение.

Об этом сообщает The Local.

Фарерские острова, на которых проживают 48 тысяч человек, - это группа островов на севере Атлантического океана между Шотландией, Норвегией и Исландией. Они являются автономным регионом Королевства Дании с 1948 года и имеют контроль над всей властью, кроме обороны и международных дел

"Конституция Фарер будет определять нашу идентичность как нации и наши основные права и обязанности, в том числе и наше право на самоопределение", - заявил премьер-министр острова Аксель Йоханнес.

Новая Конституция также требует, чтобы "с жителями Фарер проводились консультации на референдуме по вопросам, связанным с последующей независимостью или последующей интеграцией с Данией".

То же самое будет касаться членства в международных организациях, таких как Европейский Союз. Референдум состоится 25 апреля 2018 года.

Фарерские острова сильно зависят от рыбного хозяйства, на долю которого приходится 95 процентов экспорта, и получают ежегодно 650 млн. крон (68 млн евро) субсидий из Дании.