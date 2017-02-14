Страны НАТО увеличили оборонные расходы на $10 млрд - Столтенберг

Вторник, 14 февраля 2017, 12:26

В 2016 году расходы на оборону стран-членов выросли на 10 млрд долларов.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе.

"Расходы на оборону увеличились 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это примерно 10 млрд долларов, и это значительно больше, чем мы рассчитывали", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что это важный шаг для усиления обороны, "но хочу подчеркнуть, что нам предстоит долгий путь к тому, чтобы все страны достигли уровня трат в 2% от ВВП".

Столтенберг отметил, что показателя в 2% пока достигли пять стран, а Румыния и страны Балтии приближаются к этому показателю.

На встрече в Брюсселе министр обороны обсудят справедливое распределение бюджетного бремени на коллективную безопасность и оборону странами НАТО.

Министры также рассмотрят роль Альянса в реагировании на вызовы, которые происходят с южных рубежей НАТО, из стран Северной Африки, а также отдельно из стран Ближнего Востока.