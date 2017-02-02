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США уточнили санкционный режим против ФСБ России

Четверг, 02 февраля 2017, 18:58
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Министерство финансов США уточнило санкционный режим в отношении Федеральной службы РФ, объявив все сделки и действия с российским ведомством легальными, за исключением определенных категорий.

Соответствующий документ под названием "Генеральная лицензия номер 1" опубликован на сайте  Минфина США.

На сайте министерства отмечается, что разрешаются действия, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Запреты были введены в связи с "причастностью определенных лиц к значительной вредоносной кибердеятельности".

"Допускаются запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие Министерства торговли США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т.д., не должен превышать $5 тысяч за календарный год.

 Отдельное подчеркивается, что это решение не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий самой ФСБ или кому-либо действующему от ее имени.

В отдельном примечании говорится, что лицензия не разрешает экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг в Крым.

Ввоз в Россию любых устройств с функцией шифрования (мобильные телефоны, беспроводные мыши и т. п), согласно российскому законодательству подлежит обязательному согласованию с ФСБ.

Введение санкций, запрещающих американским юрлицам любые взаимодействия с российской спецслужбой, создало определенные риски для поставок электроники американских компаний в Россию.

Ранее подобная генеральная лицензия была выдана Минфином США в отношении "Главгосэкспертизы" РФ, которая также находится в списке санкций США.

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