Премьер Польши подтвердила неизменность позиции касательно санкций против РФ

Суббота, 04 февраля 2017, 10:44

Премьер Польши Беата Шидло заявила, что позиция Польши относительно санкций против России является решительной и неизменной.

Об этом она заявила на неформальном саммите Европейского Союза в Валетте, передает RP.pl.

"Мы не можем забывать, что введение санкций против России было прямым следствием политики Москвы, которая нарушила международные законы. Мы не согласимся на снятие санкций, пока не изменится политика Кремля", - заявила она.

"Польская позиция касательно санкций, введенных в отношении России, является решительной и неизменной. Нельзя говорить об их отмене", - добавила Шидло.

По ее словам, также во время встречи премьер-министров Вышеградской группы было заявлено о том, что ни одно из государств не будет предлагать отмену санкций в отношении России.

Напомним, недавно глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что европейские санкции против России неэффективны и должны быть отменены.