В Украине хотят создать 20 образцовых полицейских участков и "клонировать" их - КМЕС

Понедельник, 06 февраля 2017, 15:59

Кястутис Ланчинскас, председатель Консультативной миссии ЕС, которая помогает с реформой украинских правоохранительных органов, заявил о планах проекта по созданию 20 образцовых полицейских участков в четырех регионах Украины.

Об этом Ланчинскас заявил в интервью "Европейской правде".

По его словам, в ближайшем будущем совместно со шведской национальной полицией КМЕС начнет обновление полицейских участков.

Как рассказал Ланчинскас, речь идет о создании 20 образцовых полицейских участков в четырех регионах.

"Наши эксперты поменяют там все изменят структуру, проведут тренинг для полицейских, будет совсем другое отношение к людям, новое оборудование, приемная для населения", - заявил он.

Председатель Консультативной миссии ЕС уточнил, что образцовые участки будут создаваться в маленьких городках.

"Мы решили, что надо там работать, когда внедряли так называемый "самбирский проект".

Но мы уже понимаем, с какими трудностями люди там сталкиваются. Так у нас возникла идея создать 20 полицейских участков, которые станут образцовыми, чтобы потом клонировать их опыт в других регионах Украины", - сказал он.

Отметим, что КМЕС работает в Киеве независимо от представительства ЕС, занимаясь только одним направлением – реформа украинских правоохранительных органов. В этот список входят не только полиция, но и система прокуратуры, НАБУ, НАПК, пограничники, СБУ.