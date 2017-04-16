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Первые результаты референдума в Турции: Эрдоган лидирует с отрывом

Воскресенье, 16 апреля 2017, 18:00
Версия для печати Комментарии

Турецкое национальное агентство Anadolu опубликовало первые результаты референдума об увеличении полномочий президента.

Данные опубликованы на отдельном сайте, посвященном референдуму.

В соответствии с ним, увеличение полномочий главы государства поддержало более 60% тех, чьи голоса посчитаны. На данный момент завершен подсчет более чем 40% бюллетеней.

Вместе с тем, данные постоянно меняются в соответствии с данными о подсчете голосов, поддержка конституционных изменений с тем немного спадает.

Если турецкие избиратели скажут "да" на референдуме, то после внесения изменений к Конституции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Сейчас пост президента занимает Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят в 2019 году.

Кроме того, Эрдоган получит возможность оставаться у власти в течение двух пятилетних сроков - до 2029 года. Также он сможет вернуться в кресло главы правящей Партии справедливости и развития.

Изменения предусматривают и увеличение количества депутатов парламента - с 550 до 600, а выборы депутатов и президента будут проводиться раз в пять лет в один день.

Оппозиционные турецкие партии предупреждают, что конституционные изменения фактически приведут к диктатуре в Турции.

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