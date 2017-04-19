Найти
АКТУАЛЬНО

Суд ООН согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму

Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма

Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против России"

Военные корабли США, отправленные в КНДР, плывут в другом направлении

Суд ООН обязал Россию и Украину выполнить "Минские соглашения"

Парламент Британии согласился на внеочередные выборы 8 июня




Суд ООН согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму

Среда, 19 апреля 2017, 16:38
Версия для печати Комментарии

Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам.

Суд рассматривает нарушения в рамках нарушения положений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

Суд отметил, что нарушение статей 2 и 5, на которые ссылается украинская сторона, направлены на защиту физических лиц от проявлений дискриминации. Для введения временных мер сторона может подавать иск только тогда, когда есть свидетельства проявлений расовой дискриминации.

"Что касается предоставленных суду свидетельств, то некоторые из них отвечают определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", - сказал Абрахам.

Среди прочего, суд обязал РФ:

- Воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;

- Обеспечить ведение обучения на украинском языке.

Также суд наложил на обе стороны обязательства избегать нарушений Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации.

"Суд отмечает, что требования или параметры для применения временных мер по Конвенции по предотвращению расовой дискриминации являются действительными и таким образом суд принимает решение, чтобы такие меры были указаны, и чтобы они были полностью или частично указаны по тем статьям, о которых говорила украинская сторона", - добавил Абрахам.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:27
Суд ООН обязал Россию и Украину выполнить "Минские соглашения"
17:06
В Украине готовятся к созданию системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО
16:52
Парламент Британии согласился на внеочередные выборы 8 июня
16:38
Суд ООН согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму
16:27
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма
16:23
В Сербии задержали восемь перевозчиков нелегалов из Болгарии к ЕС
16:16
Главная оппозиционная партия Турции может выйти из парламента
16:11
Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против России"
16:11
Новый парламент Болгарии начал работу
16:07
Лидер правопопулистов ФРГ не будет "номером один" на выборах в Бундестаг
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Твердохлиб, Ужгородский пресс-клуб

Дороги, туалеты и ноль информации: что удерживает туристов из ЕС от посещения Украины

"Туристки не смогли воспользоваться женскими комнатами. Они зашли в кафе и даже заказали кофе, хотя в Европе нормально попроситься исключительно в уборную. И когда им сказали, что надо выйти на улицу и там пойти всем известного помещения, то их удивлению не было предела..."

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Санкции на обе стороны: каким станет первое решение Гааги по делу "Украина против России"

Уже сейчас можно утверждать: не все просьбы Киева будут удовлетворены. Более того, суд может наложить ограничения на украинскую сторону – несмотря на то, что ответчиком по делу является Россия, а не Украина... Как повлияет это решение на окончательный вердикт Суда ООН, то есть на наказание России за ее преступления?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  