Найти
АКТУАЛЬНО

В РФ назвали проект резолюции СБ ООН по химатаке "антисирийским"

Украина хуже всех выплачивает компенсации по решениям ЕСПЧ - статистика

Европарламент проголосовал за резолюцию по Brexit

В Ираке террористы напали на полицию: 31 погибший, более 40 раненых

В Сербии ширятся антиправительственные протесты: акции прошли в 15 городах

Меланшон победил в "больших дебатах" кандидатов в президенты Франции




Европарламент проголосовал за резолюцию по Brexit

Среда, 05 апреля 2017, 13:57
Версия для печати Комментарии

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию, в которой детализированы условия переговоров о выходе Британии из ЕС.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

За резолюцию проголосовали 516 евродепутатов, против были 133, 50 европарламентариев воздержались.

В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность будущих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

Резолюция настаивает, что переходный период для Британии после 2019 года должен длиться не дольше трех лет.

Евродепутаты настаивают, что Британия остается членом ЕС до официального выхода и сохраняет свои права и обязанности, в том числе финансовые обязательства, которые могут выйти за рамки даты выхода.

Кроме того, в резолюции отмечается, что Британия не сможет сохранить доступ к общему рынку на прежних условиях без соблюдения требования четырех свобод – свободного движения товаров, капиталов, услуг и людей.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск на прошлой неделе представил проект плана переговоров о Brexit, предполагая, что торговые переговоры с Британией могут начаться сразу после "достаточного прогресса" соглашения о выходе страны из ЕС.

29 марта Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:27
В России Тиллерсон обсудит ситуацию на Донбассе - Госдепартамент США
17:57
Тиллерсон посетит Лаврова в Москве 11-12 апреля
17:34
Сенаторы США призвали Тиллерсона встретиться с активистами в РФ
17:17
Заместитель Генсекретаря НАТО посетит Украину 6-7 апреля
17:09
В Украине создадут единый центр по кибербезопасности при поддержке НАТО
16:52
В РФ назвали проект резолюции СБ ООН по химатаке "антисирийским"
16:35
ЕС за два года выделил Украине 270 млн евро в рамках программы "Горизонт 2020"
16:35
ИГИЛ заявила об ответственности за теракт в Ираке, где погибли более 30 человек
16:05
Норвегия построит первый в мире тоннель для кораблей
16:05
В Париже полиции разрешили весь день проводить обыски пассажиров в метро
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Коваль, для Европейской правды

Один против Путина, двое против ЕС: итоги президентских дебатов во Франции

Амон – единственный из кандидатов – со старта взял на себя обязательства беспощадно бороться с путинской Россией... "Когда нас вызывают в полицию, то мы идем туда, ведь рабочего иммунитета не существует!» – завершил Путу свою речь под бурные аплодисменты аудитории...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Государство трех народов. Как изменится политическое устройство Боснии и Герцеговины

Хорватские политические лидеры настойчиво продвигают идею равноправия всех трех народов Боснии и Герцеговины и поэтому требуют расширения прав хорватов. Предварительное согласие на это руководства БиГ, кажется, уже достигнуто.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  