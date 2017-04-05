Европарламент проголосовал за резолюцию по Brexit

Среда, 05 апреля 2017, 13:57

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию, в которой детализированы условия переговоров о выходе Британии из ЕС.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

За резолюцию проголосовали 516 евродепутатов, против были 133, 50 европарламентариев воздержались.

В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность будущих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

Резолюция настаивает, что переходный период для Британии после 2019 года должен длиться не дольше трех лет.

Евродепутаты настаивают, что Британия остается членом ЕС до официального выхода и сохраняет свои права и обязанности, в том числе финансовые обязательства, которые могут выйти за рамки даты выхода.

Кроме того, в резолюции отмечается, что Британия не сможет сохранить доступ к общему рынку на прежних условиях без соблюдения требования четырех свобод – свободного движения товаров, капиталов, услуг и людей.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск на прошлой неделе представил проект плана переговоров о Brexit, предполагая, что торговые переговоры с Британией могут начаться сразу после "достаточного прогресса" соглашения о выходе страны из ЕС.

29 марта Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.