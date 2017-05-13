Найти
АКТУАЛЬНО

СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке

Трамп пригрозил вообще отменить пресс-брифинги в Белом доме

Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

В Оппоблоке уже лгут, что это они сделали 85% работы для безвиза

Климкин рассказал о встрече с Трампом и опроверг слухи о лоббистах

США готовы приобщаться к тому, чтобы заставить РФ выполнять Минск - Климкин




СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке

Суббота, 13 мая 2017, 11:25
Версия для печати Комментарии

Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что с инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

"Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством", — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в измене "людей, которые за него голосовали" и которые ему помогали.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовало для атаки хакерская программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue. При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, что позволяет защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:10
Порошенко посетит Мальту 16-17 мая
12:54
Латвия построит на границе с Беларусью 120-километровый забор за 9,6 млн евро
12:36
Северная Корея допускает возможность диалога с США
12:01
Латвия и Германия проведут наблюдательные полеты над РФ
11:25
СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке
10:56
В Германии из-за "подозрительного разговора" пассажиров эвакуировали самолет
10:33
Канцлер Австрии против проведения досрочных выборов
10:17
Почти половина немцев выступает за создание минфина еврозоны - опрос
10:06
США готовы к поставкам Саудовской Аравии оружия на $100 млрд
19:41
фото
В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Клэр Демесмей, Юлия Хаманн, IPG

Вопреки ЕС: почему проевропейская позиция не помогла Макрону на выборах

Во Франции неудовлетворенность ЕС достигла высокого уровня: свыше четверти французов сегодня придерживаются мнения, что членство в ЕС приносит больше минусов, чем плюсов... Нужно ли олицетворять разрыв с Европой, чтобы стать президентом Франции в 2017 году?

Юлия Курнышова, для Европейской правды

Президент-миротворец: удастся ли новому главе Кореи удержать полуостров от войны

Президентские выборы в Южной Корее прошли на фоне двух кризисов. Первый, политический, привел к импичменту предыдущего президента. Но куда более важен международный кризис, спровоцированный ядерными испытаниями КНДР.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  