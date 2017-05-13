Украинцев нет среди погибших в ДТП в Турции

Суббота, 13 мая 2017, 16:15

Граждан Украины нет среди погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Турции.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.

"По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет", - говорится в сообщении.

За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в #Туреччина немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 травня 2017 р.

Как сообщалось, в субботу небольшой автобус с турецкими туристами попал в ДТП на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции.

В результате аварии погибли 20 человек, еще 11 в критическом состоянии.