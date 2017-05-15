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Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против РФ - Климкин

Понедельник, 15 мая 2017, 15:03
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС во время встречи с ним заявляли о поддержке продолжения давления на РФ и продление санкций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Состоялась очень содержательная встреча с министрами иностранных дел Европейского Союза. Очень содержательная, потому что мы успели обсудить и вопросы безопасности с очень мощными месиджами в отношении Украины, поддержки и продолжения давления на Россию. Все присутствующие на встрече четко поддержали необходимость продолжения последовательного давления и, конечно, продолжения санкций", - рассказал Климкин.

"Мы говорили о том, каким образом мы должны отреагировать на последние действия России в оккупированном Донбассе, мы говорили о том, каким образом мы должны реагировать на последнее ухудшение ситуации с безопасностью на гибель мирных граждан", - добавил он.

Климкин отметил, что поддержка ЕС "была и остается фундаментальной для того, чтобы Украина могла состояться как европейское и демократическое государство", и действия ЕС в плане давления на РФ в части продления санкций очень важны.

Последний раз ЕС продлил экономические санкции против РФ в декабре прошлого года.

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