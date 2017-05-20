В Италии сделали обязательными прививки для детей дошкольного возраста

Суббота, 20 мая 2017, 12:43

Правительство Италии постановило, что перед тем, как пойти в школу, дети должны получить прививку от 12 распространенных болезней.

Об этом сообщает ВВС.

В Италии в этом году зафиксировано почти в три раза больше случаев заболевания корью, чем за весь 2016 год.

Премьер-министр Паоло Джентилони заявил о снижении количества прививок у детей, частично из-за "распространения антинаучных теорий".

Если детей не вакцинируют до 6 лет, когда они идут в школу, родители будут платить штраф. "Мы посылаем общественности очень сильный сигнал", - заявила министр здравоохранения Беатриче Лоренцин.

Количество двухлетних детей, привитых от кори, в Италии уменьшилось до менее чем 80%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать этот показатель на уровне в 95%.