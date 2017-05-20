Новый министр обороны Франции обещает усилить военное сотрудничество с ЕС

Суббота, 20 мая 2017, 16:49

Новый министр обороны Франции Сильви Гулар призвала продолжать европейские оборонные проекты и более тесно сотрудничать с Германией.

Об этом сообщает Reuters.

"Я намерена продолжать европейские оборонные проекты. Некоторые элементы уже существуют, но другие все еще должны быть разработаны, чтобы лучше обеспечить нашу безопасность в такие моменты взаимозависимости. Для достижения этих усилий сотрудничество с Германией будет решающим", - сказала она.

Гулар также сказала, что она хочет убедиться, что франко-британское сотрудничество в области безопасности и обороны не пострадает от решения Лондона выйти из состава Евросоюза.