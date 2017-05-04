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Туск: отсутствие взаимоуважения может сделать переговоры по Brexit невозможными

Четверг, 04 мая 2017, 18:43
Версия для печати Комментарии

Ссоры и отсутствие взаимоуважения могут сделать переговоры относительно выхода Британии из ЕС невозможными.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после встречи с премьером Норвегии Эрной Солберг.

"Эти переговоры и без того сложные. Если мы начнем ссоры еще до их начала, они станут невозможны", - приводят на сайте Европейского совета выступление Туска.

"Ставки слишком высоки, чтобы позволить эмоциям выйти из-под контроля. На кону ежедневная жизнь миллионов людей по обе стороны Английского канала. Нужно помнить, что для успеха нужна осторожность, сдержанность, взаимоуважение и максимум доброй воли", - заявил председатель Европейского совета.

Напомним, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Евросоюз пытается вмешаться в результаты выборов в Великобритании, а некоторые политики в Брюсселе делают все для того, чтобы переговоры по Brexit провалились.

В Еврокомиссии заявили, что слишком заняты работой над внутренней политикой ЕС, чтобы вмешиваться еще и в избирательный процесс отдельных стран.

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