В Варшаве десятки тысяч человек принимают участие в антиправительственном протесте

Суббота, 06 мая 2017, 16:09

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Десятки тысяч поляков вышли на "Марш свободы" в Варшаве, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства.

Об этом сообщает TVN 24.

Организатором марша выступила крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа". В акции также принимают участие и другие оппозиционные силы.

В 13.30 толпа отправился с Банковой площади в направлении площади Конституции, скандируя "Руки прочь от самоуправления" и "Здесь Польша". Перед началом шествия перед собравшимися выступили лидеры оппозиции.

По данным представителя мэрии Варшавы, в протестах принимают участие 70 тысяч человек. Впрочем, полиция приводит значительно меньшую цифру – 9 тысяч человек.

Czoło pochodu doszło do Pl. Konstytucji. Szacowana liczba uczestników marszu: 70 000 osób #MarszWolności — Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 6 травня 2017 р.

Участники акции пришли на марш с флагами Польши и Евросоюза, транспарантами, табличками с лозунгами, символикой профсоюзов, политических партий и неправительственных организаций. Кроме того, многие участники держат в руках синие воздушные шары – главный атрибут "Марша свободы".

Ожидается, что акция завершится в 18.00 концертом. Оппозиция рассчитывает на участие не менее 100 тысяч человек.