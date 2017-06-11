В Кишиневе протестовали против изменения избирательной системы Молдовы

Воскресенье, 11 июня 2017, 17:09

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В Кишиневе в воскресенье перед зданием парламента прошла акция протеста против изменения избирательной системы в Молдове.

Об этом сообщает Newsmaker.

Организовали акцию ряд неправительственных организаций, которых поддержали оппозиционные партии: "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", "Наша партия", Либерально-демократическая партия и другие.

Участники митинга приняли резолюцию с призывом к правительству, международным организациям и внешним партнерам Молдовы - не допустить перехода к смешанной избирательной системе.

Протестующие считают, что переход к новой системе выборов ведет к манипуляциям общественным мнением, политической коррупции и подкупу депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам.

Согласно предложениям, в принятом в парламенте Молдовы проекте закона о введении смешанной системы выборов говорится, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51-й - по одномандатным округам.