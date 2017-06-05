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Германия выведет военных с турецкой авиабазы "Инджирлик" - глава МИД

Понедельник, 05 июня 2017, 15:17
Версия для печати Комментарии

Германия должна будет вывести свои силы c авиационной базы "Инджирлик" на юге Турции из-за ограничений турецкого правительства относительно визитов немецких законодателей.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.

Габриэль сделал заявление после встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мой турецкий коллега объяснил мне, что в нынешней ситуации Турция по внутренним причинам не может разрешать каждый визит немецких парламентариев на базу Инджирлик", - сказал Габриэль.

"Я сожалею об этом. И я прошу понять, что мы - по внутренним политическим мотивам - должны вывести солдат с базы Инджирлика", - добавил он.

По данным СМИ, вскоре после этого выступления премьер-министр Турции отменил запланированную встречу с Габриэлем, сославшись на напряженный график работы.

Ранее сообщалось, что правительство Германии установило Анкаре двухнедельный срок для урегулирования конфликта вокруг допуска депутатов Бундестага на базу НАТО "Инджирлик" в Турции.

На турецкой базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военных Они поддерживают воздушные удары по базам группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета Бундестага.

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