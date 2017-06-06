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В ходе нападения на полицейского в Париже нападавший кричал: "Это за Сирию"

Вторник, 06 июня 2017, 19:38
Версия для печати Комментарии

Мужчина, который во вторник напал с молотком на офицера полиции возле собора Нотр-Дам, выкрикивал связанные с Сирией лозунги.

Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, сообщает Le Figaro.

"Делом занимается республиканская прокуратура, поскольку нападавший кричал:" Это за Сирию!", когда ударил полицейского", - рассказал министр.

Он также сообщил дополнительные детали нападения.

По словам главы МВД, мужчина совершил нападение на группу из трех патрульных, которые дежурили возле собора, ударив одного из них молотком.

После того как нападавший был нейтрализован, у него кроме молотка обнаружили несколько кухонных ножей.

"Видимо, что нападавший действовал самостоятельно и не имел сообщников", - сказал Коллон.

Сейчас нападавшему, который назвался алжирским студентом, по словам министра, оказывают помощь в больнице.

Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам мужчинас молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ.

Расследованием дела о нападении занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

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