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В ОБСЕ не выбрали генерального секретаря из-за разногласий в организации

Суббота, 01 июля 2017, 16:51
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С субботы, 1 июля, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осталась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньера, срок полномочий которого на этом посту завершился в пятницу.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки, не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас являются вакантными.

Кроме должности генерального секретаря, в ОБСЕ сейчас вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, есть разногласия между Россией и другими членами организации, сообщает dpa со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Впрочем, были и другие причины, которые привели к такой ситуации, сообщили дипломаты. Есть вероятность, что согласия членов организации удастся достичь во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Вене.

Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ называют бывшего постоянного представителя Швейцарии в этой организации Томаса Ґреминґера.

Напомним, в конце прошлого года Заньер заявил о расколе в ОБСЕ из-за конфликта в Украине. По его словам, в организации есть существенные и глубокие разногласия, в частности, касательно украинского-российского конфликта.

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