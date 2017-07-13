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Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в декабре

Четверг, 13 июля 2017, 09:37
Версия для печати Комментарии

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявляет, что Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро в декабре при выполнении условий до середины ноября.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Гройсманом.

"И сегодня нам действительно нужно работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи", - цитирует пресс-служба Кабинета министров слова еврокомиссара.

По его словам, условия получения транша касаются борьбы с коррупцией, продолжение программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

"Времени не так много - до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш", - сказал Домбровскис.

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