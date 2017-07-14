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Министр инфраструктуры: Украина построит автобан в ЕС

Пятница, 14 июля 2017, 10:20
Версия для печати Комментарии

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает построить транспортный коридор, который соединит Украину и ЕС.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Планируем строительство нового транспортного коридора, который соединит юг, центр и запад Украины с ЕС. Речь идет о направлении Гданьск-Одесса", - отметил Омелян.

По словам министра, уже началось восстановление дороги.

"И если Кабмин обеспечит финансирование, в этом году трасса будет полностью готова. А в 2018-м, надеюсь, завершим переговоры с Еврокомиссией и начнем строительство автобана", - сказал Омелян.

"Европейские автобаны, которые заканчиваются на западной границе Украины, должны продолжаться в стране. Автобан Будапешт-Чоп должен быть соединен с Киевом полноценно, а не сельским дорогам. С внедрением Дорожного фонда и привлечением частных инвесторов, надеюсь, дело пойдет веселее. Но нужно несколько лет, ведь дорогу не построишь за ночь ", - добавил министр.

По словам министра, актуальность проекта выросла благодаря внедрению с 11 июня безвизового режима между Украиной и ЕС.

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