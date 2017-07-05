Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве по делу о сбитом MH17

Среда, 05 июля 2017, 14:44

Украина и Нидерланды планируют подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МН-17.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как известно, дело подозреваемых в катастрофе Boeing МН17 будет рассматриваться в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

"Правовым основанием для реализации этого решения станет соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН-17", - отметили в МИД.

Документ планируют подписать 7 июля.

"Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском судебном процессе", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственную группу (JIT), расследующую катастрофу.