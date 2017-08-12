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В Вене за контрабанду 30 тысяч сигарет задержали двух украинцев

Суббота, 12 августа 2017, 16:15
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Миграционная полиция Австрии задержала в Вене двух граждан Украины, у которых обнаружили незаконно ввезенные сигареты.

Об этом сообщает австрийское издание Heute.

В пятницу утром на центральном вокзале Вены сотрудники миграционной полиции решили проверить багаж двух украинцев 31 и 46 лет.

Проверка завершилась арестом, поскольку в багаже граждан Украины было найдено 150 блоков нелегально ввезенных сигарет – всего 30 тысяч штук.

Контрабандную продукцию у украинцев изъяли, а самих контрабандистов задержали. Против них открыто следствие в связи с финансовым правонарушением.

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