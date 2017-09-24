Швейцарцы на референдуме сказали "нет" повышению пенсионного возраста для женщин

Граждане Швейцарии отклонили на референдуме в воскресенье проект пенсионной реформы, предложенной правительством.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает телеканал SRF.
По предварительным данным, 53,5% граждан высказались против третьей попытки за 20 лет провести пенсионную реформу, 46,5% - поддержали ее.
Парламент одобрил реформу в марте этого года после шестилетнего обсуждения. Пакет реформ был направлен на повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, как у мужчин.
Также предусматривалось повышение пенсионных взносов с заработной платы и незначительное увеличение НДС с 8% до 8,3%. В качестве компенсации все новые пенсионеры получили бы дополнительно 70 швейцарских франков ($73) в месяц.
Официальные результаты должны обнародовать в воскресенье вечером.