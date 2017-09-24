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Швейцарцы на референдуме сказали "нет" повышению пенсионного возраста для женщин

Воскресенье, 24 сентября 2017, 16:42
Версия для печати Комментарии

Граждане Швейцарии отклонили на референдуме в воскресенье проект пенсионной реформы, предложенной правительством.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает телеканал SRF.

По предварительным данным, 53,5% граждан высказались против третьей попытки за 20 лет провести пенсионную реформу, 46,5% - поддержали ее.

Парламент одобрил реформу в марте этого года после шестилетнего обсуждения. Пакет реформ был направлен на повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, как у мужчин.

Также предусматривалось повышение пенсионных взносов с заработной платы и незначительное увеличение НДС с 8% до 8,3%. В качестве компенсации все новые пенсионеры получили бы дополнительно 70 швейцарских франков ($73) в месяц.

Официальные результаты должны обнародовать в воскресенье вечером.

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