Интерпол официально признал Палестинское государство

Интерпол в среду одобрил заявку на членство в организации Палестинского государства, несмотря на решительное сопротивление Израиля.
Об этом говорится в Твиттере международной полицейской организации.
"Палестинское государство и Соломоновы острова теперь являются странами-членами Интерпола", - говорится в сообщении.
#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGA pic.twitter.com/gdFiAlTozc— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 27 вересня 2017 р.
Таким образом, количество стран-членов Интерпола возросло до 192.
Задачей Интерпола является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с уголовной преступностью.
В Израиле выступали против вступления Палестины в Интерпол. Власти Израиля опасаются, что теперь в Палестине смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а в руки палестинских экстремистов попадет секретная информация.