Интерпол официально признал Палестинское государство

Среда, 27 сентября 2017, 12:49

Интерпол в среду одобрил заявку на членство в организации Палестинского государства, несмотря на решительное сопротивление Израиля.

Об этом говорится в Твиттере международной полицейской организации.

"Палестинское государство и Соломоновы острова теперь являются странами-членами Интерпола", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество стран-членов Интерпола возросло до 192.

Задачей Интерпола является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с уголовной преступностью.

В Израиле выступали против вступления Палестины в Интерпол. Власти Израиля опасаются, что теперь в Палестине смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а в руки палестинских экстремистов попадет секретная информация.