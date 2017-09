Интерпол официально признал Палестинское государство

Интерпол в среду одобрил заявку на членство в организации Палестинского государства, несмотря на решительное сопротивление Израиля.

Об этом говорится в Твиттере международной полицейской организации.

"Палестинское государство и Соломоновы острова теперь являются странами-членами Интерпола", - говорится в сообщении.

#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGA pic.twitter.com/gdFiAlTozc