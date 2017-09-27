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В правительстве до сих пор не могут объяснить, каким будет контроль на границе для граждан РФ

Среда, 27 сентября 2017, 17:03
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СНБО, Пограничная служба и секретариат Кабмина оказались не готовы предоставить оперативные объяснения относительно того, какие правила пересечения границы будут введены для граждан РФ и других иностранцев.

Об этом говорится в статье "Изменения, которые еще не стали реальностью", опубликованной на сайте "Европейской правды".

Как известно, 30 августа президент Порошенко объявил о подписании указа, который вводит в действие решение СНБО об усилении проверок на границе для граждан страны-агрессора.

Эксперты из организации "Европа без барьеров" обратили внимание, что заявления чиновников по этому поводу часто противоречат друг другу - президент, СНБО, пограничная служба и другие госструктуры говорят о разном порядке пересечения границы.

Письменные запросы не позволили внести ясность.

"Пограничная служба не смогла уложиться в сроки ответа на информационные запросы и воспользовалась правом продлить рассмотрение до 20 рабочих дней "из-за большого объема информации, которую нужно обработать". В СНБО, где разрабатывали текст данного решения, отказались от комментариев - объяснили, что его исполнителем является Кабинет министров, и направили запрос в Кабмин. А в секретариате Кабмина, в свою очередь, сообщили о перенаправлении запроса на две службы и четыре министерства ", - говорится в материале.

В частности, чиновники путаются в заявлениях о том, какой именно механизм будет введен - дополнительный биометрический контроль, или въезд только по паспортам, или предварительная регистрация.

Также есть разница относительно того, на кого будут распространяться процедура - только на граждан РФ, или на всех иностранцев, или также на граждан Украины.

Примечательно также, что решение СНБО не вводит визы для россиян, но обязывает правительство добавить РФ в перечень, который сейчас определяет визовые требования Украины за рубеж.

Подробнее читайте в статье "Изменения, которые еще не стали реальностью: что происходит с "новым контролем на границе" для граждан РФ".

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